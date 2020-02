Animé par Patrick Sébastien, Le Plus Grand Cabaret du monde et ses 50 artistes sur scène part en tournée.

Pendant plus de 20 ans et avant de passer à la trappe, l’émission de France 2 avait accueilli des magiciens, acrobates, clowns et voltigeurs venus du monde entier. "Aujourd’hui, ils traversent l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féerique de deux heures présenté par Patrick Sébastien , annonce le communiqué. Le Plus Grand Cabaret du monde en tournée, c’est le rêve en vrai." Rendez-vous à Forest National le jeudi 3 décembre. Infos&tickets : www.next-step.be (ou via teleticketservice et la FNAC).