Il y a quelques jours, on vous parlait des soucis de santé de Sara, une aventurière emblématique de Koh-Lanta. La coach sportive connue pour sa mythique phrase "Y'a pas de fatigue qui soit", avait déjà du abandonner 2 éditions de Koh-Lanta à cause de blessures. Comme elle l'a expliqué, elle souffre d 'un souci au genou qui l’empêche de vivre normalement et de pratiquer sa passion: le sport.



Dans un vidéo sur Instagram, elle explique d'ailleurs que c'est à la suite d'une opération au genou, suite à sa participation à Koh-Lanta que les soucis ont débuté : "À la suite de cette opération, j’ai déclenché une maladie qui s’appelle l’algodystrophie et qui est caractérisée par des douleurs intenses, jour et nuit et qui touche essentiellement les articulations après un acte chirurgical ou un traumatisme. L es symptômes sont des brûlures et des douleurs plus ou moins violentes qui n’en finissent pas."



Celle dont la vie était rythmée par le sport, a maintenant même des difficultés pour marcher: "Je peux à peine descendre une marche d’escalier. J’en monte une tout juste. J’ai perdu toute confiance en moi et j’ai perdu le rôle que j’avais dans mon club de remise en forme puisque je suis en arrêt longue maladie."

Au bord des larmes, elle confie être tombée en dépression, au point de demander à son chirurgien de lui couper la jambe: "Cette maladie est à l’origine de nombreuses grosses dépressions. J’en suis la preuve. Vous n’avez plus envie de quoi que ce soit, vous laissez les jours passer. J’ai même demandé à mon chirurgien de me couper la jambe tellement je n’en pouvais plus !"

Celle qui aura marqué l'histoire de Koh-Lanta explique croire en une guérison: "J’espère qu'un jour je guérirai, maintenant il faut croire en cette guérison, car il y aura une guérison !"