Le petit prince s’appelle Jigme Ugyen Wangchuck mais on le nommera Gyalsey.

C’est le 19 mars dernier que la reine Jetsun Pema du Bhoutan a mis au monde son deuxième fils au palais Lingkana.

Il a ensuite fallu attendre en raison de la pandémie près de 2 mois et demi pour découvrir la frimousse du bébé. Cette semaine, le roi et la reine du Bhoutan, en habits traditionnels, ont participé à une cérémonie de prières, l’occasion d’enfin révéler au public le prénom de leur fils.

Le petit prince s’appelle Jigme Ugyen Wangchuck mais on le nommera Gyalsey (prince héritier comme son frère aîné) Ugyen Wangchuck.

Né en 1980, le roi Jigme Khesar Wangchuck règne sur ce petit État de l’Himalaya depuis 2008 suite à l’abdication de son père. En octobre 2011, il a épousé la ravissante Jetsun Pema, diplômée en relations internationales du Regents College de Londres, qui a fêté en ce début d’année ses 30 ans.

Le souverain avait alors indiqué qu’il serait monogame à l’inverse de son père qui a épousé quatre sœurs.

Le couple royal a eu un premier fils prénommé Jigme Namgyel Wangchuck en 2016. Le roi et la reine du Bhoutan ne sont jusqu’à présent venus en Europe qu’à l’occasion d’une visite au Royaume-Uni. Ils ont reçu chez eux à Thimphou le duc et la duchesse de Cambridge de passage dans la région. Une rencontre qui a ravi la presse au moment d’immortaliser Kate et Jetsun Pema.