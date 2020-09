"Nous devons malheureusement annoncer le décès de Síoda, subitement touchée par une maladie", peut-on lire dans la newsletter du président, accompagnée par une photo d'Higgins et de son chien.

Le président était connu pour être souvent accompagné de ses deux chiens, Bród et Síoda. Ils lui avaient plusieurs fois volé la vedette, comme lors d'une rencontre avec le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate.