Le mantra du prince Charles depuis des décennies n'a jamais été autant d'actualité. Icône du style grâce à son éternel manteau croisé en tweed ou ses blazers marine à galons dorés, le fils d'Elizabeth a toujours fait rimer mode avec écoresponsabilité. Un statut de précurseur raffiné qui lui vaut désormais un portrait dans

"Je suis de ceux qui détestent jeter des choses. Par conséquent, je préfère que mes vêtements soient bien entretenus, voire réparés si nécessaire, plutôt que de les abandonner", a-t-il confié lors d'une interview à distance avec Edward Enninful, le rédacteur en chef du magazine. L'héritier du trône a le gaspillage en horreur et avec The Prince's Foundation il défend des initiatives locales pour empêcher cela autant que possible.

"Je parle depuis très longtemps de la nécessité d’une économie circulaire plutôt que linéaire, où l’on se contente de fabriquer, supprimer et jeter – ce qui est une tragédie, car inévitablement nous surexploitons les ressources naturelles qui s’épuisent rapidement", estime-t-il dans des propos traduits par BFM TV. Prochaine étape ? Le lancement d'une collection de mode durable pour hommes et femmes confectionnée en collaboration avec de jeunes artisans.