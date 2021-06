C'est un nouveau rebondissement dans la relation en dents de scie qu'entretient le couple Harry et Meghan avec la famille royale britannique. Selon le Daily Mail, le prince Charles ne laissera jamais son petit-fils Archie être prince lorsque lui-même deviendra roi.

En effet, le fils de la reine Elizabeth II est déterminé à limiter le nombre de membres de la famille royale. Il estimerait en effet que le public n'a pas à payer pour une monarchie en constante expansion. Si les détails ne sont pas encore connus, il serait a priori question de réserver les titres les plus prestigieux aux seuls héritiers du trône et à leurs proches parents. Et le prince Charles aurait été clair: Archie n'a pas sa place parmi les premiers membres de la famille royale.



Actuellement, les petits-enfants du roi sont de facto princes et princesses. Il faudrait donc pour cela que les textes fondateurs de la monarchie soient modifiés. Si c'est le cas, seuls les cousins d’Archie auraient ce droit. Sa sœur, Lilibet, perdrait elle aussi son droit. "Harry et Meghan ont appris qu'Archie ne serait jamais un prince, même lorsque Charles serait devenu roi", ajoute par ailleurs une source de la famille royale, qui précise qu’ils auraient appris la nouvelle peu avant leur interview explosive avec Oprah Winfrey.