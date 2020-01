Comme d'autres, le prince Charles a décidé de profiter du passage à l'An neuf pour dresser le bilan des dix années écoulées. Ceci, au moyen d'un montage photo publié sur son compte Instagram officiel.

En regardant les photos qui se succèdent, on constate que l'accent a été mis sur les nombreux voyages officiels qu'il a réalisés en compagnie de son épouse, la Duchesse de Cornouailles. Mais certaines photos le montrent quand même entouré de sa famille. Les plus attentifs n'auront pas pu s'empêcher de remarquer qu'un de ses membres importants avait été oublié lors de cette rétrospective. En effet, Archie, le fils de Meghan et Harry et petit-fils du prince Charles ne figure sur aucun cliché. Contrairement à George, Charlotte et Louis, les autres petits-enfants du futur roi, issus de l'union de Kate et William.

Un timing bien malheureux quand on sait que, quelques jours auparavant, lorsque la reine Elizabeth avait adressé ses voeux à la population, beaucoup avaient déjà remarqué l'absence du portrait d'Harry, Meghan et Archie sur la table à l'avant-plan. Même si la reine avait expliqué dans son discours que la naissance de son "huitième arrière-petit-enfant" l'avait "ravie", cela n'avait pas suffi à calmer les plus suspicieux, persuadés que les De Sussex ne sont plus dans les bonnes grâces de la famille royale.

Qu'en est-il? Si on analyse la rétrospective du prince Charles en détail, on se rend compte que la photo sur laquelle sont présents trois de ses petits-enfants a été prise avant même la naissance d'Archie. Il n'aurait donc pas pu être sur la photo. Certes, les équipes qui gèrent la communication du prince auraient pu rajouter un cliché montrant Archie dans les bras de son grand-père mais il s'agit à n'en pas douter plus d'une gaffe que d'un oubli intentionnel.