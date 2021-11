D'après des journaux allemands et argentins, le prince belge et la princesse néerlandaise vivraient le grand amour ensemble.

S'ils filent le parfait amour, ils risquent de se heurter à un gros problème s'ils veulent partager toute leur vie ensemble. A cause d'une loi de 1830, les deux tourtereaux risquent de ne pas pouvoir se marier. Cette loi empêche les membres de la famille royale néerlandaise d'occuper une position de pouvoir, que ce soit au gouvernement, dans les fonctions politiques ou dans la monarchie en Belgique.

Et comme le révèle HLN, un changement de loi pour permettre au prince de vivre avec la princesse n'est pas à l'ordre du jour. “On ne peut tout simplement pas s’en sortir. Cela peut créer des précédents : si vous révisez ce sujet, pourquoi pas un autre ? Alors qu’il est en réalité impossible de le conserver, et qu’il serait humain de l’adapter. Aujourd’hui, nous avons de bons contacts avec la famille royale néerlandaise. Mais sur le papier, c’est dans la loi. Les plis de l’histoire ont été aplanis", a commenté Herman De Croo, ancien président du Parlement et ami de la monarchie, à nos confrères.