Lara Spencer n’a pas fait preuve d’une grande subtilité ou retenue vendredi alors qu’elle présentait l’émission Good Morning America.

Au moment d’évoquer les cours que le prince George, fils aîné de Kate et William, suit, elle a énoncé l’anglais, le français, les maths, l’histoire, l’informatique, la musique classique, le théâtre et, prise d’un fou rire, le ballet. "Le prince William dit que le prince George adore le ballet, a-t-elle commenté. J’ai des nouvelles pour vous, prince William, voyons combien de temps ça va durer." Brian Friedman, ex-chorégraphe de Britney Spears et de Rihanna n’a pas apprécié : "Vous voyez ce joli visage, le futur roi d’Angleterre ? Ce garçon adorable est en train de faire honte à une femme adulte de la télévision nationale américaine pour avoir pris du ballet ! Lara Spencer, vous devriez avoir honte […] de vous-même et Good Morning America d’avoir laissé la honte publique des jeunes garçons se produire !" Face au tollé, la présentatrice a été contrainte de présenter ses excuses.