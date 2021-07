Le 22 juillet 2013, le prince William et Kate Middleton accueillaient leur premier enfant et partageaient leur joie avec le monde entier. Aujourd'hui, le grand frère de Charlotte et de Louis, le petit dernier, fête ses 8 ans. Pour marquer le coup, le couple royal a dévoilé le traditionnel portrait d'anniversaire, et ce malgré la délicate situation à laquelle George a dû faire face durant l'Euro 2020.

"Il aura 8 ans (!) demain", ont écrit les Cambridge sur leur compte Instagram la veille de l'événement. Comme souvent, le cliché familial est signé Kate. Très douée en photographie, la Duchesse a pris le soin de rendre un élégant hommage au Prince Philip, décédé cette année à l'âge de 99 ans. Le jeune prince, le sourire jusqu'aux oreilles, prend en effet la pose sur le capot d'une Land Rover Defender ayant appartenue à son arrière-grand-père, l'un de ses véhicules préférés. La photo de George a été prise dans le Norfolk au début du mois de juillet.