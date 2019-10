À tout juste 6 ans, le prince George marche déjà dans les pas de son père. Tout comme lui, le bambin est un fan absolu d'Aston Villa, l'équipe où évolue notre compatriote Bjorn Engels et l'ancien brugeois Wesley. Et il n'a pas hésité à le montrer depuis les gradins. Les Cambridge étaient en effet de sortie ce samedi pour assister à la rencontre entre Aston Villa et Norwich City. Seul Louis (1 an) n'était pas au rendez-vous.

Mais qu'à cela ne tienne, son grand-frère, lui, s'est amusé comme un fou. Lorsqu'Aston Villa a marqué son quatrième but de la rencontre (qui s'est terminée 5-1), le petit prince qui a laissé exploser sa joie en sautillant partout. Comme toujours, le garçon s'est montré spontané pour le plus grand plaisir des internautes qui se sont attendris de cette scène.

Quelques mois plus tôt, en mai, c'est le prince William qui s'était comporté comme n'importe quel autre fan en voyant son équipe marquer. Là encore, la vidéo avait été abondamment partagée.

Dans une interview accordée à la BBC en 2015, le prince William expliquait que tous ses copains à l'école étaient fans de ManU ou Chelsea. "Moi, je ne voulais pas suivre ces équipes-là. Je voulais une équipe qui puisse m'apporter des montagnes russes émotionnelles".

Une passion qui se vit en famille.