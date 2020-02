Quand la royauté croise le show-business, ça donne à coup sûr des rencontres étonnantes.

Alors que l’actrice australienne vient de s’exprimer dans les colonnes du Sun pour témoigner son soutien au Megxit, un ancien cliché a refait surface pour l’occasion. On y voit l’interprète d’Harvey Quinn en compagnie de la mannequin Cara Delevingne, de l’actrice Sienna Miller et… du Prince Harry. Sur le cliché qui date de 2015, on peut apercevoir le père du jeune Archie portant des lunettes vertes et une casquette. La photo prise façon photomaton montre le petit groupe en train de visiblement bien s’amuser. Un autre membre de la famille royale est également présent sur le cliché : la princesse Eugénie, la cousine d’Harry.

"Double date" en vue

Alors qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer le prince Harry quatre ans plus tôt, elle s’est également permise de confier : « Je connais le prince Harry depuis un certain temps et c’est vraiment un type formidable ». Elle et Harry sont devenus amis après s’être rencontrés lors de cette fameuse soirée qui consistait en fait en la pendaison de crémaillère de la le mannequin Suki Waterhouse en décembre 2015 à Londres. La jeune femme a raconté qu’elle et son mari – le réalisateur Tom Ackerley – ont « très hâte d’organiser une entrevue avec le couple en personne à Los Angeles ». Le duo sera sûrement de passage dans le coin pour rendre visite à la mère de Meghan, Doria Ragland.

Revenant sur la fameuse soirée du cliché, l’actrice a confié avec humour qu’elle avait parlé avec le prince pendant une demi-heure ce jour-là et qu’elle l’avait d’abord confondu avec le chanteur Ed Sheeran à cause des lunettes qu’il portait ce jour-là. En le voyant, elle avoue s’être d’abord dit : « Oh mon Dieu, je ne savais pas qu’Ed Sheeran serait de la partie », ce qui aurait vexé le prince qui lui aurait répondu : « tais-toi ».

D'après un article Paris Match Belgique de C.V..