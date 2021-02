L’annonce a été faite par le porte-parole du couple le jour de la Saint-Valentin et en ces termes : “Nous pouvons confirmer qu’Archie va être grand frère”. Le prince Harry et Meghan Markle attendent donc leur second enfant. Voilà qui devrait mettre du baume au cœur du fils cadet du prince Charles et de son épouse qui depuis le Megxit et leur mise à l’écart de la famille royale britannique, accumulent les problèmes. En juillet dernier, ils avaient notamment annoncé une fausse couche.

“Le Duc et la Duchesse de Sussex sont fous de joie d’attendre leur deuxième enfant”, a souligné leur porte-parole alors qu’Archie fêtera ses deux ans en mai prochain.