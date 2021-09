Que ce soit pour de la réalité ou de la fiction, la famille royale britannique faisait partie intégrante des Emmy Awards 2021. Cette année,y a écrasé la concurrence de tout son poids avec pas moins de 11 récompenses. L'autre événement télévisuel à l'accent anglo-américain ? La désormais célèbre interview de Meghan et Harry chez Oprah, nommée dans la catégorie "Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special". Malgré cela, les Sussex n'avaient pas fait le déplacement. Ce qui n'a pas empêché un animateur de tacler le couple en mondovision.

"Cette interview d'Oprah avec le prince Harry et Meghan, ça ce sont les vrais ragots, n'est-ce pas ?", a lâché l'humoriste Cedric The Entertainer lors du direct le 20 septembre, enchaînant les piques acides. "Meghan doit vraiment tenir ce gars, car il a renoncé au trône plus rapidement qu'Eddie Murphy dans Un prince à New York", a-t-il ajouté. Des propos qui ont été qualifiés "d'humiliants" par la presse britannique.

Le 25 septembre prochain, Meghan et Harry effectueront leur première sortie publique depuis la naissance de Lilibet lors du Global Citizen Live de New York.