Alors qu'on a appris hier la deuxième grossesse de Meghan Markle, le couple va aussi faire son retour médiatique, chez Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice américaine.



Depuis leur sortie de la famille royale et leur déménagement aux Etats-Unis, Meghan Markle et le prince Harry se font rares dans les médias. Nul doute que cette interview sera un réel événement médiatique, car il s'agira de la première interview télévisée depuis le départ du couple du Royaume Uni.



"Oprah Winfrey parlera avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview de grande envergure. Plus tard, le prince Harry les rejoindra afin de parler de leur déménagement aux États-Unis et de leurs futurs espoirs et rêves pour leur famille en pleine expansion", a expliqué CBS dans un communiqué.





L'interview sera diffusée le 7 mars prochain en prime-time sur CBS.