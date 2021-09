Mercredi soir, le prince Harry a fait une apparition lors de la cérémonie des GQ Awards, qui se tenait à Londres, pour remettre un prix aux professeures Sarah Gilbert et Catherine Green, ainsi qu'à l'équipe d'Oxford à l'origine du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca.

Le duc de Sussex, qui intervenait en visioconférence depuis sa maison californienne, a profité de cette occasion pour parler de la vaccination. Il a d’abord insisté sur l’importance d’offrir un accès égal au vaccin à tous. "Il y a une énorme disparité entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas avoir accès au vaccin. Nous ne pouvons pas avancer ensemble si nous ne nous attaquons pas à ce déséquilibre", a-t-il déclaré.

Il s’est ensuite exprimé sur les anti-vaccins, qu’il juge responsables de "fake news". "Les familles du monde entier sont submergées par des masses de désinformation à travers les médias et les réseaux sociaux, ceux qui colportent des mensonges et de la peur créent une hésitation vaccinale, ce qui conduit à son tour à des communautés divisées et à une baisse de la confiance", a-t-il dénoncé. Avant d'ajouter : "C’est un système que nous devons briser si nous voulons vaincre le Covid-19 et le risque de nouveaux variants".