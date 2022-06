Un mot qui en dit long. Mike Tindall a-t-il donné plus que son propre avis en parlant d'Harry dans les cadres des festivités du jubilé de platine au début du moi ? Le débat semble lancé après la publication d'une remarque acerbe de l'époux de l'une des petites-filles d'Elizabeth II.

Le mari de Zara Philips "a utilisé un terme insultant et dénigrant en se référant au prince", révèle ainsi The Express ce jeudi 16 juin. Le qualificatif en question : "buttend", soit "trou du ***". La petite phrase fut lâchée lors d'un échange avec un autre invité après la Jubilee Party organisée par le Palais royal le 4 juin. Meghan Markle et le duc de Sussex avaient alors quitté la famille royale pour rallier les États-Unis et comportement d'Harry aurait donc fait des remous.

La remarque est d'autant plus regrettable que les hommes furent proches par le passé. Le prince et l'ancien rugbyman ont été photographiés en train de rire aux éclats à plusieurs reprises, et le sportif a notamment participé aux Invictus Games en 2014.