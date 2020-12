Le prince Harry poursuit de nouveau en diffamation un tabloïd britannique

Le prince Harry a lancé de nouvelles poursuites en diffamation contre Associated Newspapers, la société éditrice du tabloïd Mail on Sunday déjà visée par une autre procédure de son épouse Meghan, rapportent lundi des médias britanniques. Selon le site du Telegraph et l'agence PA, l'équipe juridique du duc et de la duchesse de Sussex ont déposé un dossier fin novembre devant la Haute Cour de Londres, concernant un article publié en octobre par le Mail on Sunday, version dominicale du Daily Mail.