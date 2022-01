Selon plusieurs médias américains, le prince Harry ne souhaite pas assister à la cérémonie des Oscars pour deux raisons. La première est qu'il a fortement été touché tout au long de sa vie par le décès de sa mère. Ensuite, plusieurs sources aux Etats-Unis émettent le fait qu'Harry n'aurait pas envie de rencontrer Kristen Stewart, l'interprète de Diana dans le biopic "Spencer".

L'actrice de 31 ans, célèbre pour son rôle dans la saga Twilight, a des chances d'être récompensée pour son interprétation de la princesse Diana dans le film "Spencer". Reconnue et louée par la critique, la prestation de Kristen Stewart a marqué les spectateurs du film.

Pourtant invités, les Sussex n'ont pas l'intention d'assister à la cérémonie. Cependant, sa femme, Meghan Markle, aimerait revoir des connaissances du monde du cinéma ainsi que le gratin de la planète people du côté de Los Angeles.

Une source confidentielle confie au magazine Ok ! US que le film "Spencer" a touché le prince au plus profond de son cœur. Meghan Markle, elle, aimerait simplement "qu'ils ignorent Kristen Stewart ou qu'ils soient juste brièvement polis en cas de rencontre fortuite, mais le prince Harry n'est pas du genre à être faux et ses nerfs sont toujours à vif", aurait déclaré cette fameuse source.