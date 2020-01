Après l’annonce d’Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, de renoncer à leur titre d’altesses royales, comment ne pas songer aux difficultés - inhérentes à sa fonction - rencontrées par un prince plus proche de nous : le prince Laurent ? Contacté par nos soins, après un blanc qui en dit long, il lâche dans un souffle qu’il n’a de commentaire à faire sur le sujet. C’est de bonne guerre. Mais tandis qu’on lui souhaite une belle journée, il glisse : "Ça montre que dans leur position, il y a des manquements de droit…"

(...)