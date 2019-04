Le troisième enfant du couple Cambridge souffle sa première bougie aujourd'hui même et le Palais de Kensington a publié d'adorables photos du petit prince.









Le petit avec ses deux dents du bas bientôt rejointe par une troisième semble tout heureux de cette promenade avec sa maman et offre un festival de sourires. En légende, on peut lire : "Le Duc et la Duchesse de Cambridge sont ravis de partager trois nouvelles photographies du prince Louis à la veille de son anniversaire demain".





Dans un commentaire, un internaute s'exclame : "Quel mix parfait entre George et Charlotte !" Et il est vrai que le petit Louis ressemble beaucoup à sa grande soeur de 3 ans et à son frère de 5 ans. Mêmes bonnes joues, même petit nez retroussé et mêmes cheveux blonds que George. On peut le voir sur les photos publiées à l'occasion de son anniversaire par le Palais. Des photos prises par Kate Middleton en personne lors d'une balade dans les bois et postées sur Instagram et Twitter.