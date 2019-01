Il en aura fallu du temps - dix jours - mais le prince Philip a fini par présenter ses excuses à la victime de l’accident de voiture qu’il a provoqué. Si l’époux de la reine Élisabeth II s’en est sorti sans une égratignure, ce n’est pas le cas d’une femme de 46 ans présente dans le véhicule qu’il a embouti et qui a eu le poignet cassé.

Le Mirror a dévoilé dans son édition de dimanche la lettre que le duc d’Édimbourg a adressé à Emma Fairweather. Ce dernier se dit désolé de ce qui s’est passé et attribue l’incident au soleil rasant qui aurait réduit la visibilité. "Je ne peux qu’imaginer que je n’ai pas réussi à voir la voiture arriver, écrit-il, et j’en regrette vraiment les conséquences." "J’étais extrêmement soulagé qu’aucun de vous n’ait été grièvement blessé", ajoute-t-il avant d’expliquer pourquoi il a pris la poudre d’escampette tout de suite après les faits. "Comme une foule commençait à se former, un officier de la police locale m’a conseillé de rentrer à Sandringham House."

Il n’en fallait pas plus pour rendre Emma Fairweather heureuse, elle qui s’était plainte du silence du prince après l’accident et pensait qu’il bénéficierait d’un traitement de faveur. "Beaucoup de gens disaient que ce n’était pas réaliste que j’attende ce genre de gentillesse et d’humanité de la part du prince Philip", confie-t-elle au Mirror. La voilà comblée. Quant au duc d’Édimbourg, il redore quelque peu son blason, lui que l’on dit macho et que l’on surnomme le prince la gaffe suite à de nombreuses prises de paroles pour le moins inappropriées. Comme lors de cette rencontre avec un chef d’État africain qui avait revêtu sa tenue traditionnelle et à qui le mari d’Élisabeth II a demandé pourquoi il avait revêtu une chemise de nuit. Une belle bourde, à moins qu’il ne s’agisse d’un trait d’humour très britannique façon Monty Python…