Le prince Philip vit depuis 1947 deux pas derrière la reine Elizabeth II d’Angleterre.



Né prince de Grèce et de Danemark, Philip, l’époux de la reine Elizabeth II, est un éternel déraciné. En dépit des images pleines de gaîté, Stéphane Bern le prouve ce soir, via un long portrait de l’époux du prince consort le plus connu de la planète. Né le 10 juin 1921 à Corfou, Philip est un petit garçon blond, à l’œil rieur.



(...)