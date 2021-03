C’est le prestigieux journal anglais The Independent qui a dévoilé le résultat de cette étude britannique ce dimanche. Selon cette firme spécialisée dans la chirurgie esthétique, le monarque et petit-fils d’Elizabeth II a été sacré l’homme chauve le plus sexy de la planète. Et le quotidien détaille même la manière de calculer ce palmarès atypique. En compilant le nombre de fois qu’une personnalité chauve est qualifiée de "sexy" sur Internet (sur Google pour être précis), la société britannique a réalisé un classement des hommes chauves considérés comme les plus séduisants par le grand public..

Résultat ? Avec plus de 17 millions de réponses favorables, le prince William prend la tête du palmarès devant le boxeur Mike Tyson. Parmi le top 10, on retrouve également le rappeur Pitbull, le basketteur Michael Jordan, le boxeur Floyd Mayweather, les acteurs John Travolta, Bruce Willis, Vin Diesel et Dwayne Johnson. Ce dernier a d’ailleurs réagi avec beaucoup d’humour sur son compte Twitter ("Comment est-ce possible ?") en exigeant de "recompter les voix".