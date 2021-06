Coupé au montage

"En souhaitant un très bon anniversaire au duc de Cambridge", a écrit la reine Elizabeth II, s'offrant même une petite touche d'originalité sur son compte Instagram. Preuve de son attachement envers son petit-fils, 2e dans l'ordre de succession, elle a sublimé sa carte de voeux avec GIF festif et coloré. Le prince Charles a quant à lui eu une attention un peu plus controversée. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont notamment partagé une photo aux côtés de William datant de 2014.

Mais le trio était en réalité un quatuor durant l'inauguration des Invictus Games, à Londres. Le prince Harry, dont c'est le projet, était assis à côté de Charles ce jour-là, et l'ambiance était au beau fixe. Le duc de Sussex a donc été sciemment coupé montage, ont relevé divers médias anglo-saxons. Un tacle subtil en ce lendemain de Fête des pères ? Le doute est permis. "Merci pour tous les voeux d'anniversaire et les gentils messages", a en tout cas fait savoir l'époux de Kate Middleton en fin de journée.