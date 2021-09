Les rebondissements s'enchaînent dans l'épineux dossier Britney Spears. Par l'intermédiaire de son avocat, Mathew Rosengar, la chanteuse accuse Jamie Spears de tentative d'extorsion. Selon cet avocat, le père ne veut pas lâcher son rôle de tueur. Pour ce faire, il demanderait la coquette somme de... 2 millions de dollars en échange de sa démission ! À la mi-août, Jamie Spears avait annoncé qu'il acceptait de ne plus représenter le rôle de tuteur de sa fille.

Depuis la dépression de sa fille en 2008, Jamie Spears a retiré (légalement) beaucoup de droits à sa fille. Il a notamment pu déterminer ce que la star peut faire de son argent et de ses biens matériels. Après une enquête du New York Times, cette situation a été critiquée à de multiples reprises.

Face à cette demande de 2 millions de dollars, l'avocat a refusé. Et l'a fait savoir à travers un communiqué: "Britney Spears ne sera pas harcelée ou extorquée par son père. Monsieur Spears n'a pas non plus le droit d'essayer de retenir sa fille en otage en fixant les conditions de son éloignement. Le monde a entendu le témoignage courageux et convaincant de Mme Spears. La vie de Britney Spears compte. Son bien-être compte. Chaque jour compte. Il n'y a aucune raison d'attendre."

Face à cette accusation, Jamie Spears a refusé de répondre aux questions du Guardian. Mais son avocat a nié qu'il avait fait quoi que ce soit de mal et a toujours défendu la façon dont il gérait les finances de sa fille.

Le 29 septembre prochain, l'affaire sera entendue devant le tribunal. On en sera alors plus sur la future tutelle de Britney Spears.