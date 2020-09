Les juges de la Virginie n’en sont toujours pas revenus. Alors qu’il a porté plainte contre Amber Heard pour diffamation, Johnny Depp vient de demander le report du procès, prévu entre octobre 2020 et janvier 2021. Pour une raison impérative : à cause du Covid-19, le tournage des Animaux fantastiques 3 devrait désormais se dérouler en Angleterre en janvier 2021. Manque de chance, Amber Heard est censée tourner Aquaman 2 aussi en 2021. Il ne reste donc plus à la justice qu’à s’aligner sur les agendas cinématographiques des stars.