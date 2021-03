Il prend la parole pour la première fois depuis les événements. Ryan Fisher, le dogsitter de Lady Gaga, s'est fait tirer dessus alors qu'il promenait les trois bouledogues de la chanteuse dans les rues de West Hollywood le 24 février dernier. Deux des trois chiens avaient été enlevés, puis finalement retrouvés par une dame et remis à la police

Grièvement blessé, Ryan Fisher s'est exprimé sur le drame depuis sa chambre d'hôpital, via son compte Instagram. "Je suis toujours en convalescence après être passé tout près de la mort.", écrit-il après avoir reçu quatre balles dans la poitrine. Le promeneur de chien semble se remettre doucement et a voulu rassurer et remercier les internautes pour leur soutien. "J'écrirai et en dirai plus plus tard, mais j'exprime de la gratitude pour tout l'amour que je ressens de partout sur cette planète, qui est immense et intense."

Il a aussi remercié la police, pour avoir aidé à retrouver les chiens. "Je suis honoré et reconnaissant que l'attention et la concentration de la police aient suffi à remettre Koji et Gustav en sécurité, et je sais qu'ils sont déterminés à traduire ces criminels en justice. J'apprécie énormément tout ce que vous avez fait et continuez à faire."

Il s'est également adressé à Lady Gaga : "Tes bébés sont de retour et la famille est au complet. Nous l’avons fait ! Tu as montré tout ton soutien durant cette crise à ma famille et moi. Ton soutien en tant qu'ami, malgré le traumatisme de la perte de tes enfants, a été inébranlable. Je t’aime et je te remercie."