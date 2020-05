Selon lui, son titre "Gooba" aurait dû être numéro un au classement Billboard.

Un mois après être sorti de prison, le rappeur originaire de Brooklyn a fait son grand retour avec "Gooba". Très vite, le titre rencontre un franc succès. Le clip est visionné plus de 500 000 fois en à peine 30 minutes après sa mise en ligne sur YouTube. Malgré cela, sa chanson ne décroche "que" la troisième place des charts Billboard. Le haut du podium est, lui, occupé par le duo d’Ariana Grande et de Justin Bieber sur "Stuck With U".

Un classement inconcevable pour celui soupçonné d’avoir fait partie d’un gang. Dans une vidéo postée sur Instagram, il s’en est pris aux deux artistes en assurant que ceux-ci ont acheté 60 000 streams avec six cartes de crédits différentes pour obtenir la première place. Il a également accusé Billboard d’avoir falsifié les chiffres. "Vous êtes des menteurs et des corrompus. Vous avez triché et le monde va le savoir", a-t-il assené.

Dans un long article, Billboard a tenu à répondre à la polémique en expliquant leur méthode de calculs pour établir les différents classements. Le magazine américain nie également les soupçons d’achats de masse, en expliquant que ceux-ci sont très vite repérés et éliminés des comptabilisations. Ariana Grande et Justin Bieber ont également réagi sur leur compte Instagram face à ces accusations. "Mes fans ont acheté la chanson. Les fans de JUSTIN ont acheté la chanson. NOS fans ont acheté cette chanson (jamais plus de quatre exemplaires chacun, comme cela est la règle)", écrit l’interprète de "Thank U, Next". Elle rappelle au passage que les ventes physiques comptent plus que les streams et qu’on ne peut pas les discréditer.

De son côté, le chanteur canadien explique que seuls les ventes physiques et les streams nationaux sont comptabilisés pour le classement et que 6ix9ine se base dès lors sur les scores mondiaux pour tenir de tels propos. Il assure également qu’il est impossible d’acheter une chanson plus de quatre fois. "La société Nielsen a vérifié cela et a découvert que toutes les ventes étaient légales parce que nos fans sont incroyables et les ont achetés. Ne discrédite pas nos fans avec de fausses informations."