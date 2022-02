"Publicité indésirable"

Dans la vidéo, supprimée depuis, on pouvait voir l'interprète de "Hot in Herre" recevoir une fellation durant 54 secondes. La séquence a immédiatement fait le tour de Twitter. Le Texan de 47 ans a présenté ses excuses à ses fans, mais surtout à sa partenaire. "Je sincèrement désolé et je m'excuse auprès de la jeune femme et de sa famille, c’est une publicité indésirable pour elle. C’était une vieille vidéo qui était privée et qui n’a jamais été destinée à être rendue publique", a-t-il déclaré sur le site de TMZ. Selon ses proches, Nelly aurait été victime d'un piratage informatique.