Pour CR7, pas question de se laisser aller.

À l'aube de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo semble plus en forme que jamais. Mais pour rester au top, il n'y a pas de mystère : le Portugais s'adonne à un régime restrictif qui lui permet inlassablement de tutoyer les sommets du foot game. Un article du Daily Mail, repéré par Paris Match Belgique, égraine sa routine qui en ferait pâlir plus d'un.

Tout d'abord l'attaquant de la Juventus a une manière bien à lui de gérer son sommeil réparateur. Un rituel qu'il aurait adopté depuis son passage à Manchester où il était coaché par Nick Littlehales, un spécialiste du sommeil. L'idée ? Plutôt que de miser sur une nuit de 8 à 9 heures classique, CR7 opterait pour cinq siestes de 90 minutes

Entre chaque cycle, exit les matières grasses, la viande rouge, les jus de fruits et l'alcool, cela va de soi. Ses repas sont essentiellement constitués de viande blanche (dinde, poisson...), de céréales, de fruits frais et de salades on ne peut plus équilibrées. Fromage, yaourt et avocat constituent notamment son petit-déjeuner. Côté boisson, l'ancien Merengue carbure à l'eau. Et puis, il y a évidemment le sport. Beaucoup, beaucoup de sport. Il ne manque pas de le rappeler régulièrement sur son compte Instagram. Compte qui lui a d'ailleurs rapporté 47,8 millions de dollars cette année.