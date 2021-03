Le site évoque le Resorts World dont le coût, 4,3 milliards de dollars, en fait l’hôtel-casino le plus cher jamais érigé sur le Strip. Il doit ouvrir ses portes cet été et Céline Dion pourrait accompagner cette inauguration en grande pompe en s’y produisant mais à partir de la fin de l’année 2022 seulement.

Les résidences de Céline Dion à Las Vegas sont légendaires. Elle en a effectué deux entre 2003 et 2019, soit un total de 1141 représentations devant 4,5 millions de spectateurs. Ces représentations lui ont rapporté près de 600 millions d’euros, faisant d’elle la star la plus lucrative de la ville, devant Elton John et son spectacle The Red Piano indiquait le magazine Capital.

Sa tournée mondiale est reportée en 2022

Inutile de dire que Céline Dion se sent bien dans le Nevada, comme elle l’a souligné au moment de clore ses shows de 2019. “Las Vegas est devenue ma maison et jouer au Colosseum au Caesars Palace a été une grande partie de ma vie au cours des deux dernières décennies. Ce fut une expérience incroyable et je suis très reconnaissante envers tous les fans qui sont venus nous voir au fil des années”, avait-elle expliqué.

En attendant d’en savoir plus sur son retour “à la maison”, rappelons que la star canadienne a reporté son Courage World Tour. Il devait avoir lieu l’an dernier. Impossible en raison de la pandémie. Idem en 2021, date du premier report. Ce sera aussi pour 2022 avait-elle annoncé la mort dans l’âme. “Nous devrons rattraper le temps perdu”, avait-elle précisé sur les réseaux sociaux soulignant qu’elle a hâte de retrouver son public.