Quand on aime, on ne compte pas.

Cela faisait cinq ans que Justin Bieber n’avait pas sorti d’album et on ne s’en était même pas rendu compte. Les meilleures choses ayant une fin, le Canadien de 25 ans, qui s’estimait être "la personne la plus ridiculisée, jugée et détestée au monde", vient d’annoncer la sortie d’un CD, Yummy, le 3 janvier 2020. "En tant qu’êtres humains, nous sommes imparfaits, écrit-il sur Instagram. Mon passé, mes erreurs, toutes les choses que j’ai traversées. Je crois que je suis exactement là où je suis censé être et Dieu m’a mis là où il veut de moi." Avant de conclure : "J’ai l’impression que cet album sera différent des précédents." Enfin une bonne nouvelle…