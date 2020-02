De l’homicide involontaire sur le hamster de sa fille aux différentes méthodes pour arriver à se suicider en passant par le terroriste qui appelle la hot line parce que sa bombe n’explose pas, Cauet ose tout dans 100 % Libre. "Ça fait partie de ces trucs où quand tu les écris, tu te dis : est-ce que je vais oser le faire sur scène sans que ce ne soit mal pris?, confesse l’animateur qui sera en spectacle à Bruxelles le 27 février et le 13 mars à Liège. C’est pourquoi je commence le show en disant qu’il y a plein de trucs qu’on ne peut plus dire et qu’il faut qu’on apprenne des nouveaux mots. On ne peut plus dire ‘gros’ mais bien portant, costaud ou enveloppé. On ne peut plus dire ‘nain’ non plus mais de petite taille. Alors que quand t’es gros, tu le sais et quand t’es nain, tu sais que tu ne verras jamais le dessus de la table… On essaye toujours de mettre des mots pour éviter d’offenser les gens qui, finalement, s’y sont faits."

