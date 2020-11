"Ziiad m’a touché avec ses paroles, il m’a fait comprendre qu’il voulait créer un lieu de fête, nous confie Shéryl, sa maman, qui habite du côté de Valenciennes, à la frontière belge.Pour un enfant de son âge, ça m’a surpris. Car plutôt que d’acheter la nouvelle Playstation ou des bonbons, il est déterminé à acheter ce parc."

Si le prix de Neverland a drastiquement chuté ces dernières années - passant de 100 millions de dollars en 2015 à 31 millions cette année -, les 2 700 hectares de ce ranch californien restent un gouffre financier pour qui veut le détenir. En effet, laissé à l’abandon, l’entretien de ce paradis perdu coûte la bagatelle de 4 millions d’euros par an. Et, surtout, il cache un lourd passé suite aux plaintes pour attouchements sexuels dont le chanteur a été accusé en ces lieux. "Ziiad a regardé beaucoup de vidéos sur Michael Jackson et il s’est aussi documenté sur ses histoires de pédophilie mais il n’y croit pas. Il veut vraiment acheter ce parc. Il est plutôt sensible sur le nombre d’associations que le chanteur soutenait et combien d’argent il leur avait donné."

Déjà 160 000 euros récoltés