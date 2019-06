Le roi et la reine des Pays-Bas étaient début de la semaine en Angleterre. Lundi, ils ont assisté à la cérémonie de l’Ordre de la Jarretière à Windsor en présence de la reine Elizabeth et de plusieurs membres de la famille royale britannique. Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas est devenu chevalier de l’ordre tout comme le roi Felipe d’Espagne qui avait également fait le déplacement à Windsor avec la reine Letizia.

La présence d’une souveraine, de deux rois et de leurs épouses, a donné un cachet particulier à la cérémonie. Il n’est en effet pas fréquent qu’autant de royaux se retrouvent ensemble. On put ainsi voir les dames converser pendant le cortège des chevaliers. La comtesse de Wessex (belle-fille de la reine Elizabeth et épouse du prince Edward) devisant avec la reine Letizia d’Espagne, tandis que la duchesse de Cornouailles, la duchesse de Cambridge et la reine Maxima des Pays-Bas papotaient allègrement entre elles.

Le lendemain , cap sur Ascot pour la première journée des courses. Elizabeth II a partagé son landau avec son fils le prince Andrew et ses hôtes néerlandais qui avaient été conviés à rester un jour de plus.

La reine Maxima a parfaitement assimilé le dress code d’Ascot avec robe en dessous du genou et un extravagant chapeau de feuillages. Willem-Alexander et Maxima ont visiblement beaucoup apprécié cette expérience, suivant avec enthousiasme les courses depuis la loge royale avec comme commentatrice de premier ordre la reine Elizabeth, toujours aussi radieuse lorsqu’il s’agit du monde équestre.