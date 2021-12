C’est avec un grand sourire aux lèvres et une énergie débordante que Mallory Gabsi nous reçoit au Port Maritime dans sa friterie 140°. Son visage a fait le tour du petit écran. Et pourtant ce talentueux chef n’a que 25 ans. Depuis son passage dans Top Chef en 2020, il a fait du chemin. Avec deux friteries à son actif, un livre de recettes et des food box hautes en couleur, il régale au quotidien les palais les plus fins de notre territoire. Aujourd’hui, le jeune Bruxellois s’apprête à réaliser l’un de ses plus grands rêves : ouvrir son restaurant gastronomique. Rencontre avec l’un des nouveaux visages emblématiques de la cuisine belge.

Mallory, à part la cuisine, quelles sont vos passions ?

"Avant je faisais beaucoup de sport. J’ai fait du tennis, de l’athlétisme, du cirque et du foot. Je commençais vraiment à devenir bon en foot car j’avais une très bonne condition physique. Je suis d’ailleurs un supporter du Club de Bruges. Mais, depuis que je travaille en cuisine, je n’ai plus envie d’attribuer le peu de temps libre que j’ai à faire du sport. Je pense qu’aujourd’hui si je cours sur 100 m je suis mort."

(...)