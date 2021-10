Vendredi, sur TPMP, Benjamin Castaldi avait ironisé sur les faibles parts d'audience réalisées par les émissions présentées par Michel Cymes: "Il y avait une célèbre chanson 'D'aventures en aventures' de Serge Lama. Ça dit, 'De port en port, de femmes en femmes', lui, c'est 'De bide en bide, de flop en flop' et malgré tout, Michel Cymes est toujours là. Qu'il appelle ça Thermomètre, comme ça au moins, on saura quoi en faire", avait-il déclaré.

Une attaque que n'a vraisemblablement pas du tout appréciée le médecin préféré des Français, qui a répondu ce lundi sur Sud Radio: "Si des gens que j'admire énormément comme Nagui, Arthur qui sont des grands noms de la télé et de l'animation, me critiquaient, ça me toucherait. Là, c'est Benjamin Castaldi. Donnez son nom autour de vous et vous verrez la réaction des gens", assène-t-il. "Un jour, on a participé tous les deux à Top Gear. Il se prend pour un grand pilote automobile. J'ai fait un meilleur chrono que lui. Depuis, ça l'a rendu dingue, il s'est même fait charrier au sein de Touche pas à mon poste par ses petits copains. Si je devais l’avoir en face de moi, j'aurais juste envie de lui dire que d'abord il faut regarder dans son rétroviseur pour voir ce qu'on a fait pour se permettre de critiquer les autres. Et moi, je ne mange dans la main de personne pour vivre. Je pense qu'il devrait se calmer et oublier que j'existe", avait-il conclu.

Cependant, hier soir, les chroniqueurs de l'émission Touche Pas à Mon Poste sont revenus sur la polémique et ont réagi aux propos de l'animateur de Vitamine C.

Tout dabord Benjamin Castaldi raconte avoir complètement oublié cette histoire de chrono: "J'avais oublié que j'avais fait ça. J'en ai rien à foutre qu'il ait fait un meilleur chrono que moi. Franchement je l'aimais pas mais maintenant je sais pourquoi", assène-t-il.



Les autres personnes sur le plateau ont également ajouté que la carrière de Benjamin Castaldi sur le petit écran était plus conséquente que celle du médecin: "Déjà il a fait le Loft, qui a révolutionné la télévision", pointe notamment Cyril Hanouna.



De son côté, l'avocat Fabrice Di Vizio s'est montré encore plus violent dans ses propos: "Ce n'est plus un médecin. Juste un raté, un pauvre type."



Ambiance, ambiance...