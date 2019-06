Le temps d’un week-end, notre cité thermale belge a été la capitale mondiale de la pétanque. En effet, comme chaque année à la même époque, le Trophée de pétanque des Personnalités et des Décideurs est devenu un incontournable. Malgré une météo maussade qui a obligé les pétanqueurs a tâter du cochonnet entre les gouttes et les rafales de vent lors de cette édition 2019. Qu’à cela ne tienne, les people n’auraient raté ce rendez-vous annuel pour rien au monde. "L’événement est un concept de réseautage qui permet à des entreprises de se rencontrer dans des conditions conviviales voire extraordinaires et de jouer avec une série de personnalités", explique Patrick Neuville, l’organisateur de ce trophée des Personnalités et des Décideurs. C’est même devenu le place to be pour les people. Il faut être au trophée."

La preuve en images avec la présence d’autant de personnalités françaises (Philippe "Juste prix" Risoli, l’animateur Stéphane Collaro ou Frédéric Longbois, la sensation de The Voice France 2018) que belges (Virginie Hocq, Renaud Rutten, Carlos Vaquera, Richard Ruben, Michael Dufour, etc.). Sans oublier quelques animateurs de RTL-TVi (Bérénice, Jacques Van den Biggelaer et Michael Miraglia, champion du Hainaut en 1989 !), de la RTBF (toute l’équipe du Grand Cactus de Jérôme De Warzée) et les habitués de la boule que sont Zinedine Soualem, Dino (sans Shirley), Jean-Pierre Castaldi, Tex ou encore les Gauff’au suc liégeoises (régionaux de l’étape) !

Parmi les surprises, on retrouve nos boxeurs belges Ryad Merhy et Hervé Hubeaux. Mais aussi et surtout Stéphane Pauwels, un habitué du tournoi qui effectue ici une de ses rares sorties médiatiques depuis l’affaire du home invasion dans laquelle l’ex-animateur de RTL-TVi est suspecté. Une enquête qui a justement connue des rebondissements en sa faveur ce week-end (voir dh.be).