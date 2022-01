Cela fait déjà six ans que le regretté René Angélil s'en est allé. Parti le 14 janvier 2016, René Angélil était malheureusement décédé après un long combat contre le cancer de la gorge. Six années loin de l'amour de sa vie, Céline Dion. Une histoire d'amour hors du commun entre une star et son imprésario. Une idylle qui aura duré près de 30 ans malgré les 27 ans qui les séparent.

Pour ce triste anniversaire, la chanteuse n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à René sur Instagram. "Je mentirais si je disais que je vais bien", commence la légende dans un message accompagné d'une photo en noir et blanc. "Je pense à toi au moins cent fois, car dans l’écho de ma voix, j’entends tes mots comme si tu étais là… Tu me manques".

Un message qui a largement été commenté car cette publication a récolté plus de 260.000 likes.