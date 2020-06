En retrouvant son ami Jean-Paul Belmondo dans un café, le chanteur ignore les gestes barrières et se fait rappeler à l'ordre par ses fans

"Prenez soin de vous, le virus n’est pas encore parti”, peut-on lire parmi les commentaires de la photo Instagram postée par Patrick Bruel.

Le chanteur de 61 ans, souvent critiqué sur les réseaux sociaux durant ce confinement, a tenu à retrouver son ami acteur de longue date sur la terrasse d’un café ce mardi 2 juin. Sauf que les internautes n’ont pas manqué de remonter les bretelles de l’interprète de Casser la voix. Surtout que Jean-Paul Belmondo, âgé de 87 ans et victime d’un AVC en 2001, fait partie des personnes les plus à risque face au Covid-19. “Je pense qu’on a vite oublié les masques et la distanciation”, rappelle ainsi à l’ordre un internaute en commentaire du cliché du Magnifique visiblement heureux de retrouver Patrick Bruel. “Ils sont où vos masques ?” Ou encore “Attention aux gestes barrières”.

Si les deux compères n’ont pas suivi les règles sanitaires exigées par Edouard Philippe, les fans des deux artistes étaient toutefois ravis de voir les deux amis en pleine forme durant cette période de crise.