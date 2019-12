La star planétaire est très engagée et aimerait que les choses changent pour notre planète.

"Mon vœu, vous vous en doutez concerne cette planète. Notre maison prend feu à tous les étages et nous la laissons brûler avec nous à l’intérieur. Cela fait des années que nous crions qu’il y a urgence et, pourtant, vous avez encore des hommes politiques qui font la sourde oreille ou qui se masquent les yeux avec les mains ! Mon vœu le plus cher serait donc que ces gens qui nous dirigent s’activent dans le bon sens et arrêtent de faire de la démagogie à deux balles !"