Depuis début décembre, le deuxième One-Man Show de Norman "Le spectacle de la maturité", est disponible sur la plateforme Amazon Prime. Mais depuis quelques jours, une blague de ce spectacle est au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux.



Dans cette séquence, Norman revient sur une fausse information selon laquelle Daniel Craig serait remplacé par Lashana Lynch, une actrice anglaise d'origine jamaïcaine.



"My name is Bond. Fatoumata Bond"

"Dans le prochain James Bond, le personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi (sic). Est-ce qu’on n’est pas allé trop loin dans la lutte contre le racisme ? ‘My name is Bond, Fatoumata Bond’. Non ça va pas du tout, je suis pas d’accord".



Norman continue ensuite: ""James Bond, c’est un personnage, on l’aime comme ça. On doit pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors ok. On dit que James Bond est une femme renoi. Mais alors le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux qu’on mette Thierry Lhermitte, et que tout le monde valide ça normal. Que genre la salle fasse ‘On est tellement ouverts’"

Une blague qui a provoqué la colère de certains internautes, qui y voient des paroles misogynes et racistes.

Suite à cela, Norman a tenu à réagir sur les réseaux sociaux: " Une blague de mon spectacle est clairement mal passée. Elle a choqué certaines personnes. Ce n’était vraiment pas le but. Je tiens sincèrement à m’en excuser. Je ne voulais pas me moquer du prénom. Je voulais parler des studios américains qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la jouent anti-racisme de façade. C’était mal amené, c’était maladroit. Ce n'était pas une bonne idée. Je n’aurais pas dû la faire, je le regrette."

Selon lui, son spectacle, aborde différents sujets comme "le privilège blanc","(ses) potes arabes qui passent leur temps à se faire contrôler" ou "la culpabilité blanche".