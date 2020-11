La venue de la princesse Delphine au château du Belvédère à l’invitation du roi Albert II et de la reine Paola, a certainement été l’une des photos les plus espérées. Désormais reconnue par la justice dans son bon droit, la princesse Delphine va pouvoir se (re) construire et tisser dans l’intimité des relations familiales en fonction de l’investissement des uns et des autres. Delphine n’est pas le premier cas d’un enfant hors mariage au sein des Cours royales. À la cour de France, à celle d’Angleterre, on ne les compte plus. Plus proche de nous, le prince Bernhard des Pays-Bas, grand-père du roi Willem Alexander a eu deux filles, Albert de Monaco a reconnu deux enfants,…