Ce qui le fascine le plus, chez Tarantino, avec lequel il vient de tourner Once Upon A Time In Hollywood, c’est cette capacité qu’il a de plonger dans ses souvenirs d’enfance et surtout ce pouvoir qu’il a de les mettre en images.

“La vraie force de Quentin Tarantino, son vrai génie, c’est cette façon qu’il a aussi de narrer une histoire. Il sait comment s’y prendre pour briser les règles du cinéma classique. Parfois, on a le sentiment qu’il se lance dans une sorte d’expérimentation. Mais ne vous y trompez pas. Quentin maîtrise parfaitement le sujet, commente Leonardo DiCaprio, qui en connaît un rayon en matière “grands réalisateurs.” “Il sait pertinemment où il veut vous emmener… Dans le cas de ce film, il filme plus une époque, un mode de vie, une ambiance. Les acteurs sont finalement que des vecteurs qui permettent de passer d’une scène à l’autre. Ils sont-là pour faire le lien, la jonction mais surtout pour mettre en valeur cette fin des sixties…”

VOUS INCARNEZ RICK DALTON, UNE BELLE GUEULE DU CINÉMA YANKEE, QUI FINALEMENT PASSE SON TEMPS À GLANDER…

“Oui, Rick est un contemplatif. Il a enchaîné les succès sans trop se fouler car il a beaucoup misé sur sa belle gueule. (...)