Dans la catégorie "Je prends soin de ma planète et je vous invite à faire la même chose", s’il y a bien un acteur qui mériterait haut la main l’Oscar (fictif) de "people le plus impliqué dans la cause environnementale", c’est Leonardo DiCaprio. Depuis qu’il a compris que sa notoriété pouvait conscientiser les dirigeants de ce monde ainsi que les climatosceptiques les plus retors, l’ex-héros de Titanic n’a qu’une ambition : éviter que notre bonne chère Terre coule à pic. Dans Don’t look up : déni cosmique qui cartonne en ce moment sur Netflix, la star incarne, avec Jennifer Lawrence, un astronome, qui se lance avec son élève tout aussi perchée, dans une grande tournée médiatique pour prévenir l’humanité qu’une comète de la taille de l’Everest menace de détruire notre civilisation. Le hic, c’est que personne ne les croit. Y compris la présidente des États-Unis (Meryl Streep) et son abruti de fils, chef du personnel à la Maison Blanche (Jonah Hill). Nos deux scientifiques finiront par participer à une émission télé ringarde animée par Brie (Cate Blanchett) et Jack (Tyler Perry) pour faire passer le message.

Écrit et réalisé par Adam McKay (The Big Short : Le casse du siècle), cette fable cosmico-comique ou comico-cosmique (à vous de choisir) ne vous laissera pas indifférent.e.s. À commencer par la prestation de Monsieur DiCaprio qui s’est investi à fond dans son rôle…