Le 30 septembre prochain, la princesse Esmeralda de Belgique, benjamine des six enfants du roi Léopold III, fêtera ses 65 ans. Si elle fut peu connue du grand public au cours de son enfance et de sa jeunesse, la princesse est aujourd’hui devenue une personnalité familière en raison de ses combats menés depuis des années et qui trouvent ces derniers mois encore davantage d’échos. Retour sur la vie d’une princesse engagée et militante qui fit redécouvrir son père le roi Léopold III sous sa facette de scientifique respecté.

La princesse Maria Esmeralda de son nom complet est née au château de Laeken où résidaient alors ses parents le roi Léopold III et la princesse Lilian. Veuf en 1935 de la reine Astrid, le roi Léopold III s’était remarié en 1941 avec une compatriote Lilian Baels, fille du gouverneur de Flandre Occidentale. Après la guerre, la famille royale vécut en Suisse jusqu’en 1950, date du référendum sur la monarchie qui vit le retour du souverain. Bien qu’une majorité ait voté en faveur de la continuité de monarchie, le clivage Flandre/Wallonie provoqua des insurrections qui poussèrent Léopold III à abdiquer en faveur de son fils Baudouin.

Lorsqu’Esmeralda voit le jour, son frère règne depuis cinq ans mais toute la famille vit ensemble à Laeken avec le roi Baudouin, le prince Albert, le prince Alexandre et la princesse Marie Christine, ses frères et sœur. En 1959, le prince Albert se marie suivi l’année suivante par le roi Baudouin. Le gouvernement qui n’a jamais vu d’un bon œil que l’ancien monarque continue à vivre sous le même toit que le roi Baudouin, profite du contexte pour pousser Léopold III et les siens à s’installer au domaine d’Argenteuil.

C’est le début d’une cassure au sein de la famille royale. Esmeralda, enfant, tout comme sa sœur Marie Christine ne comprennent pas bien ce changement. Léopold III va alors s’adonner jusqu’à sa mort en 1983 à sa passion qu’il va enfin pouvoir pleinement assouvir : les sciences et les explorations. On ne compte plus le nombre d’expéditions à caractère scientifique conduites par le roi aux quatre coins du monde.



(...)