Les acteurs de la série Friends viennent en effet d’annoncer sur leur Instagram respectif la sortie d'une ligne de produits dérivés reprenant leurs citations cultes ou instants préférés de la fiction phénomène des années 90. Et les recettes de ces t-shirts, sweat-shirts, t-shirts à manches longues, débardeurs, tasses, etc. seront reversées à une association.



“Je suis si excitée de vous présenter quelques pièces de la toute première collection ‘Friends’”, a ainsi écrit Jennifer Aniston, alias Rachel, coiffée d'une casquette estampillé "we were so not on a break" (On n'était pas en pause). “Une partie des recettes de la collection en édition limitée sera versée à Americares, une organisation qui se consacre à la santé mentale et à l’assistance médicale aux communautés et aux personnes touchées par le Covid-19.” D'autres slogans vu sur les Instagrams de Courteney Cox, alias Monica (le “we'll be there for you" du générique ou son fameux "I know"), David Schwimmer alias Ross ("Lobster" en référence au fait qu'il était le "homard" de Rachel) ou encore celui de Matt Leblanc alias Joey ( “could I be wearing any more clothes?" pour la fameuse scène où il enfile tous les vêtements de Chandler) et le "Smelly Cat" de Phoebe (Lisa Kudrow) sont tout aussi poilants.

Cette collection unique et caritative sortira dans le courant des neuf prochains mois, répartie en trois lots selon les saisons (1 à 3, 4 à 6 et 7 à 10) et disponible pendant un mois seulement à chaque fois. Bref, les aficionados de Friends devront se ruer dessus!



Jenifer Aniston refuse ses amis qui ne sont pas vaccinés

Dans une interview pour le magazine InStyle, l’interprète de Rachel n'a pas mâché ses mots sur les anti-vaccins. "Il fallait vraiment que j’arrête, déclare Jennifer Aniston en parlant du fait qu'elle ne regarde plus la télévision. On est tous fatigués de ces nouvelles, de la panique générale, parce qu’on espère tous se réveiller un jour et entendre quelque chose qui donne un peu d’espoir, et tout ce que nous avons, c’est cette espèce de folie."



Quant aux antivax, elle en a clairement marre. "Il y a toujours un large groupe d’antivax qui ne veulent juste pas écouter les faits. C’est une vraie honte, déplore celle qui a déjà reçu deux doses de vaccin. Ce qui a poussé la star a faire un petit tri dans son cercle d’amis proches. "Je laisse tomber des gens toutes les semaines parce qu’ils refusent de se faire vacciner, ou de dire si, oui ou non, ils l’ont fait. C’est vraiment malheureux. Je crois qu’il en va de notre responsabilité morale et professionnelle. Il faut donner cette information, puisqu’on ne peut pas se faire tester tous les jours. C’est un peu un piège, parce que chacun a sa propre opinion… mais beaucoup de ces opinions ne se basent sur rien d’autre que la peur et la propagande."