Des millions de fans de Retour vers le futur vont regretter de ne pas avoir pu se rendre à la Calgary Comic and Entertainment Expo ce vendredi.

34 ans après la sortie du film, Michael J. Fox (Marty McFly) et Christopher Lloyd (Doc Emmett Brown) y ont évoqué leurs rôles, en compagnie de Lea Thompson (Lorraine Baines), Thomas F. Wilson (Biff Tannen) et James Tolkan (M. Stickland). "Dans 300 ans, ils seront tous morts, mais auront encore l’air fantastiques, a blagué Michael J. Fox. Nous serons partis, mais on continuera à regarder leurs aventures." C’est vrai que lui connaît déjà l’avenir…