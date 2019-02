En matière de business, Kanye West et Kim Kardashian n’ont pas trop de leçons à recevoir. Ils mènent chacun très bien leur barque. Et quand ils peuvent se renvoyer la balle, mari et femme ne se privent pas.

Kim Kardashian a posté sur Instagram une photo d’elle dans une robe dorée ouverte sur le ventre et fendue pour dévoiler ses jambes. Une création signée par son époux qui a tapé dans l’œil des internautes.

Kim Kardashian a cependant demandé aux enseignes de mode de ne pas commercialiser tout de suite une copie afin qu’elle puisse au moins porter l’originale de manière officielle. Elle voudrait pousser au crime qu’elle ne s’y prendrait pas autrement.